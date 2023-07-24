HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 5 günlük yeni tahmin raporu! Perşembeye kadar dikkat! Önce yanacağız sonra serinleyeceğiz! | 24 Temmuz 2023 hava durumu
Türkiye'yi etkisi altına alan çöl sıcakları yüzünden termometreler 50 dereceyi bile gördü. Vatandaş artık hava ne zaman serinleyecek diye merak ederken Meteoroloji'den 5 günlük tahmin raporu geldi. MGM'den yapılan açıklamaya göre çöl sıcaklıkları Perşembe gününe kadar etkili olup sonra 7 derece birden düşecek. Öte yandan uzmanlar en sıcak günün Çarşamba günü olacağını da uyarılarına ekledi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.
Ancak Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdüreceği kaydediliyor. Sıcak hava dalgasının etkisindeki İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde 35, gece ise 25-27 dereceyi buluyor.
Sıcaklıklar Ankara'da 37, İzmir'de 41, Bursa'da 38 derece civarında seyrediyor. Antalya'da ise hava sıcaklığı 45 dereceyi buluyor. Karadeniz'de ise hissedilen sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olacağını tahmin edilirken, Ege'de 40 derece, Akdeniz'de 40-42 derece, Güneydoğu'da 40-43 derece, Doğu Anadolu'da 30-37 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.
BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.