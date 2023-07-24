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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 5 günlük yeni tahmin raporu! Perşembeye kadar dikkat! Önce yanacağız sonra serinleyeceğiz! | 24 Temmuz 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 5 günlük yeni tahmin raporu! Perşembeye kadar dikkat! Önce yanacağız sonra serinleyeceğiz! | 24 Temmuz 2023 hava durumu

Türkiye'yi etkisi altına alan çöl sıcakları yüzünden termometreler 50 dereceyi bile gördü. Vatandaş artık hava ne zaman serinleyecek diye merak ederken Meteoroloji'den 5 günlük tahmin raporu geldi. MGM'den yapılan açıklamaya göre çöl sıcaklıkları Perşembe gününe kadar etkili olup sonra 7 derece birden düşecek. Öte yandan uzmanlar en sıcak günün Çarşamba günü olacağını da uyarılarına ekledi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
24.07.2023 09:47 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:58
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 günlük yeni tahmin raporu! Perşembeye kadar dikkat! Önce yanacağız sonra serinleyeceğiz! | 24 Temmuz 2023 hava durumu

Türkiye'de kavurucu sıcaklıklar devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 günlük yeni tahmin raporu! Perşembeye kadar dikkat! Önce yanacağız sonra serinleyeceğiz! | 24 Temmuz 2023 hava durumu

Bugünden itibaren kuzey ve iç, yarından itibaren ise kuzeydoğu kesimlerde sıcaklıklar kısmen düşecek. Çarşamba gününün oldukça sıcak geçeceği tahmin edilirken, perşembe günü ise hava sıcaklıklarında 7 derecelik bir düşüş olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 günlük yeni tahmin raporu! Perşembeye kadar dikkat! Önce yanacağız sonra serinleyeceğiz! | 24 Temmuz 2023 hava durumu

Ancak Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdüreceği kaydediliyor. Sıcak hava dalgasının etkisindeki İstanbul'da sıcaklık öğle saatlerinde 35, gece ise 25-27 dereceyi buluyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 günlük yeni tahmin raporu! Perşembeye kadar dikkat! Önce yanacağız sonra serinleyeceğiz! | 24 Temmuz 2023 hava durumu

Sıcaklıklar Ankara'da 37, İzmir'de 41, Bursa'da 38 derece civarında seyrediyor. Antalya'da ise hava sıcaklığı 45 dereceyi buluyor. Karadeniz'de ise hissedilen sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olacağını tahmin edilirken, Ege'de 40 derece, Akdeniz'de 40-42 derece, Güneydoğu'da 40-43 derece, Doğu Anadolu'da 30-37 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 günlük yeni tahmin raporu! Perşembeye kadar dikkat! Önce yanacağız sonra serinleyeceğiz! | 24 Temmuz 2023 hava durumu

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Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.

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