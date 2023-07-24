HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 günlük yeni tahmin raporu! Perşembeye kadar dikkat! Önce yanacağız sonra serinleyeceğiz! | 24 Temmuz 2023 hava durumu

Bugünden itibaren kuzey ve iç, yarından itibaren ise kuzeydoğu kesimlerde sıcaklıklar kısmen düşecek. Çarşamba gününün oldukça sıcak geçeceği tahmin edilirken, perşembe günü ise hava sıcaklıklarında 7 derecelik bir düşüş olması bekleniyor.