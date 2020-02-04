Yarın okullar tatil mi? MEB Valilik 5 Şubat Çarşamba günü son dakika okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

5 Şubat okullar tatil mi? Bugün kar yağışı etkisini gösteriyor. Şubat ayının ilk günlerinde ülkemizin birçok ilinde şiddetli yağışlar ve kar yağışları görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 5 Şubat Meteoroloji hava durumu raporu... MEB ve Valilik 5 Şubat Çarşamba günü için okullar tatil mi açıklaması yaptı mı? Detaylar takvim.com.tr'de

04.02.2020 17:13 - Son Güncelleme: 04.02.2020 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





