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Yarın okullar tatil mi? MEB Valilik 5 Şubat Çarşamba günü son dakika okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

5 Şubat okullar tatil mi? Bugün kar yağışı etkisini gösteriyor. Şubat ayının ilk günlerinde ülkemizin birçok ilinde şiddetli yağışlar ve kar yağışları görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 5 Şubat Meteoroloji hava durumu raporu... MEB ve Valilik 5 Şubat Çarşamba günü için okullar tatil mi açıklaması yaptı mı? Detaylar takvim.com.tr'de

04.02.2020 17:13 - Son Güncelleme: 04.02.2020 17:13
Yarın okullar tatil mi? MEB Valilik 5 Şubat Çarşamba günü son dakika okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

5 Şubat okullar 2020 tatil mi? Kar yağışı etkisini bazı illerde gösterdi. Beş ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.Bugün okulların tatil olmasıyla birlikte yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. AKOM verilerine göre; çarşamba günü itibari ile İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yarın okullar tatil mi? MEB Valilik 5 Şubat Çarşamba günü son dakika okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

4 ŞUBAT TATİL OLAN YERLER!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken Sivas'ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okulların bir günlüğüne tatil edildiği açıklandı.

Yarın okullar tatil mi? MEB Valilik 5 Şubat Çarşamba günü son dakika okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Erzincan'ın Refahiye ilçesi ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl'ün Karlıova'da ilçesinde de okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Yarın okullar tatil mi? MEB Valilik 5 Şubat Çarşamba günü son dakika okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

AKOM'DAN UYARI GELDİ!

AKOM verilerine göre; çarşamba günü itibari ile İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği hesaplanıyor.

Yarın okullar tatil mi? MEB Valilik 5 Şubat Çarşamba günü son dakika okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

5 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

5 Şubat ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak açıklama geldiği zaman haberimizde yer alacak.

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