Yarın okullar tatil mi? MEB Valilik 5 Şubat Çarşamba günü son dakika okullar tatil mi? Kar tatili var mı?
5 Şubat okullar tatil mi? Bugün kar yağışı etkisini gösteriyor. Şubat ayının ilk günlerinde ülkemizin birçok ilinde şiddetli yağışlar ve kar yağışları görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre birçok ilimizde kar yağışı etkisini gösterecek. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 5 Şubat Meteoroloji hava durumu raporu... MEB ve Valilik 5 Şubat Çarşamba günü için okullar tatil mi açıklaması yaptı mı? Detaylar takvim.com.tr'de
5 Şubat okullar 2020 tatil mi? Kar yağışı etkisini bazı illerde gösterdi. Beş ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.Bugün okulların tatil olmasıyla birlikte yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. AKOM verilerine göre; çarşamba günü itibari ile İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.