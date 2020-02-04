Son dakika: Meryem, şehit ağabeyi Uğur Katran'ı askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı
Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran (25), memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin kız kardeşi Meryem Katran (16), ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı.
04.02.2020 17:20
- Son Güncelleme: 04.02.2020 17:29
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