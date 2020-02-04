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Son dakika: Meryem, şehit ağabeyi Uğur Katran'ı askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran (25), memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin kız kardeşi Meryem Katran (16), ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı.

04.02.2020 17:20 - Son Güncelleme: 04.02.2020 17:29
Son dakika: Meryem, şehit ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Onbaşı Uğur Katran, Esad rejiminin dün gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu.

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Son dakika: Meryem, şehit ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı

Öğleden sonra memleketi Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoğlu Mahallesi'ndeki babaocağına getirilen Katran için helallik alınmasının ardından Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Son dakika: Meryem, şehit ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı

Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son dakika: Meryem, şehit ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı

AĞABEYİNİ ASKERİ ÜNİFORMAYLA UĞURLADI
Annesini 11 yıl önce kanserden kaybeden şehit Katran'ın kız kardeşi Meryem Katran, ağabeyini askeri üniforma giyerek son yolculuğuna uğurladı.

Son dakika: Meryem, şehit ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı

Katran'ın yakınları cenazede güçlükle ayakta durabildi.

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