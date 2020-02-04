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Son dakika: Akredite büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.

04.02.2020 16:51 - Son Güncelleme: 04.02.2020 16:57
Son dakika: Akredite büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini kabul etti.

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Son dakika: Akredite büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Esvatini Büyükelçisi Sibusisiwe Mngomezulu, Mozambik Büyükelçisi Cesar Francisco De Gouveia Junior, Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Nepal Büyükelçisi Sewa Lamsal Adhikari, Togo Büyükelçisi Komi Bayadze Dagoh ve Myanmar Büyükelçisi Myint Lwin aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Son dakika: Akredite büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Büyükelçilerin Erdoğan'a güven mektubu takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çekildi.

Son dakika: Akredite büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son dakika: Akredite büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
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