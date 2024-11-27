PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 28 Kasım Ankara kar tatili var mı?

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, başkent Ankara'da da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından "28 Kasım 2024'te Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuyla gündeme getiriliyor. Şu an için Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, Ankara Valiliği'nden gelecek duyuruya çevrilmiş durumda. Eğer bir tatil kararı alınırsa, bu durum kamuoyuyla paylaşılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:17 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:26
Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 28 Kasım Ankara kar tatili var mı?

27-28 Kasım Ankara Yarın Okullar Tatil Mi?

Bugün, Ankara'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü görülüyor. Ancak, şu ana kadar Ankara Valiliği'nden herhangi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde, konu ile ilgili detaylara buradan ulaşabileceksiniz. Şu an için okul tatili ile ilgili bir gelişme bulunmamaktadır.

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 28 Kasım Ankara kar tatili var mı?

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Devam Ediyor

Günlerdir etkili olan soğuk hava, başkentte kar yağışına da neden oldu. Gece saatlerinde beyaza bürünen İstanbul'un Anadolu Yakası gibi bölgeler de, karın etkisini net bir şekilde hissediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de soğuk hava ve karla ilgili uyarılarını sürdürürken, vatandaşlar hava durumu tahminlerine dikkat etmeye devam ediyor.

Ankara Kar Tatili Var mı? Valilik AÇIKLAMASI

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 28 Kasım Ankara kar tatili var mı?

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından turuncu ve sarı kodlu uyarılarla duyuruldu. Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi beklenen iller için yapılan bu uyarılar, özellikle öğrenciler ve veliler arasında "Okullar tatil olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

SON DAKİKA