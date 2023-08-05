Yarın 07.00-14.30 saatleri arası için duyuruldu: Osmaniye, Kilis, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve bu illerde!

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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girecek adaylar arasında, T.C. Kimlik Kartı'nı kaybedenler, T.C. Kimlik Kartı'nda geçerli bir fotoğrafı olmayanlar, nüfus cüzdanı bulunmayanlar veya nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası, fotoğraf ve soğuk damga gibi önemli bilgiler eksik veya hatalı olanlar için ÖSYM tarafından özel bir düzenleme getirilmiştir. Bu adaylar için "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.