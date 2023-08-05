Yarın 07.00-14.30 saatleri arası için duyuruldu: Osmaniye, Kilis, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve bu illerde!

Öğretmenlik kariyeri hedefleyen adaylar için ÖSYM tarafından düzenlenen 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına katılacak olanların dikkatine! 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bu önemli sınav için, Kilis, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş illerindeki vatandaşlar için nüfus müdürlüklerinde özel düzenlemeler yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girecek adaylar arasında, T.C. Kimlik Kartı'nı kaybedenler, T.C. Kimlik Kartı'nda geçerli bir fotoğrafı olmayanlar, nüfus cüzdanı bulunmayanlar veya nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası, fotoğraf ve soğuk damga gibi önemli bilgiler eksik veya hatalı olanlar için ÖSYM tarafından özel bir düzenleme getirilmiştir. Bu adaylar için "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.
Sınav tarihi yaklaşırken, adayların Geçici Kimlik Belgesi almaları ve sınav sürecine hazırlıklı bir şekilde katılmaları büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, 6 Ağustos 2023 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında belirli illerdeki nüfus müdürlükleri özel olarak açık tutulacaktır. Vatandaşlar, bu saatler arasında nüfus müdürlüklerine başvurarak Geçici Kimlik Belgesi alabileceklerdir.
Özellikle deprem bölgesinde bulunan illerde sınava katılacak adaylar için ÖSYM, aşağıdaki nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını duyurmuştur: