1 Disney Plus, yaklaşık sekiz milyon dolar harcadığı "Atatürk" dizisini ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçti. Bu karar kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından ise Disney Plus, bir skandala daha imza attı.

2 Aras Bulut İynemli'nin başrol oyunsucu olduğu "Atatürk" dizisinin 29 Ekim'de FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. Disney, ayrıca dizinin özel bir kurguyla sinema filmine dönüştürüleceğini ve 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacağını duyurdu.