Disney Plus, yaklaşık sekiz milyon dolar harcadığı "Atatürk" dizisini ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçti. Bu karar kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından ise Disney Plus, bir skandala daha imza attı.
Aras Bulut İynemli'nin başrol oyunsucu olduğu "Atatürk" dizisinin 29 Ekim'de FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. Disney, ayrıca dizinin özel bir kurguyla sinema filmine dönüştürüleceğini ve 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacağını duyurdu.
Müjde olarak servis edilen bu ahlak dışı reklam çalışması Türk izleyicisinin gözünü boyama çalışıldığının göstergesi oldu.
Türk milletinin aklıyla alay edercesine uluslararası niteliğe sahip olan bir yayının yalnızca Türkiye'de yayınlanması, Çeşitli Ermeni topluluklarında zaferle karşılandı.
Sosyal medyada vatandaşlar, Disney ve FOX'un algı çalışmasını yönelik öfkelerini #disneyuyelıkıptal etiketiyle dile getirmeye başladı. Birçok kullanıcı peş peşe üyeliklerini iptal etti.