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Sözde Atatürkçü özde ikiyüzlüler! Her fırsatta Atatürk üzerinden prim kasan ünlü isimler Disney Plus'a karşı suspus

ABD merkezli Disney Plus isimli platform Ermeni lobisine boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararı aldı.Bu karar kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Disney Plus skandal bir karara daha imza attı. Dizinin Disney'in kardeş kuruluşu olarak bilinen FOX TV'de yayınlayacağını duyuran platform, adeta Türk milletini aklıyla alay etti. Uluslararası olarak planlanan dizinin yerel düzeye indirilmesi Türkiye'ye ve Atatürk'e karşı uygulanan sansürün boyutunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada vatandaşlar, Disney ve FOX'un algı çalışmasını yönelik öfkelerini #disneyuyelıkıptal etiketiyle dile getirmeye başladı. Toplumda kendisini Atatürkçü olarak lanse eden ve Disney ile iş birliği olan ünlülerden ise maalesef ses çıkmadı. Toplumsal her konuda mangalda kül bırakmayan bu ünlülerin sergiledikleri bu riyakar tutum, Disney kapısının yüzlerine kapanmasını istememelerini yoruldu. Olayın vehameti karşısında sesini çıkaran isimler maalesef bir elin parmağını geçmedi. Bu isimlerden birisi olan Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından tepkisiz kalan isimleri eleştiri yağmuruna tuttu.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 21:02 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 21:35
Sözde Atatürkçü özde ikiyüzlüler! Her fırsatta Atatürk üzerinden prim kasan ünlü isimler Disney Plus’a karşı suspus 1

Disney Plus, yaklaşık sekiz milyon dolar harcadığı "Atatürk" dizisini ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçti. Bu karar kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından ise Disney Plus, bir skandala daha imza attı.

Sözde Atatürkçü özde ikiyüzlüler! Her fırsatta Atatürk üzerinden prim kasan ünlü isimler Disney Plus’a karşı suspus 2

Aras Bulut İynemli'nin başrol oyunsucu olduğu "Atatürk" dizisinin 29 Ekim'de FOX TV'de "Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanmasına karar verildi. Disney, ayrıca dizinin özel bir kurguyla sinema filmine dönüştürüleceğini ve 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacağını duyurdu.

Sözde Atatürkçü özde ikiyüzlüler! Her fırsatta Atatürk üzerinden prim kasan ünlü isimler Disney Plus’a karşı suspus 3

Müjde olarak servis edilen bu ahlak dışı reklam çalışması Türk izleyicisinin gözünü boyama çalışıldığının göstergesi oldu.

Türk milletinin aklıyla alay edercesine uluslararası niteliğe sahip olan bir yayının yalnızca Türkiye'de yayınlanması, Çeşitli Ermeni topluluklarında zaferle karşılandı.

Sosyal medyada vatandaşlar, Disney ve FOX'un algı çalışmasını yönelik öfkelerini #disneyuyelıkıptal etiketiyle dile getirmeye başladı. Birçok kullanıcı peş peşe üyeliklerini iptal etti.

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