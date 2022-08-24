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Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu özlenen dizi yeniden ATV'de! Asiye, Ömer ve Emel’i neleri bekliyor?

Kardeşlerim dizisi yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Özlenen dizi Kardeşlerim 3. yeni sezonuyla yeniden ATV'de. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi "Kardeşlerim" ne zaman başlıyor? İşte merakla beklenen o tarih...

24.08.2022 12:25 - Son Güncelleme: 24.08.2022 12:25
Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu özlenen dizi yeniden ATV’de! Asiye, Ömer ve Emel’i neleri bekliyor?

KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tarih belli oldu, özlenen dizi yeniden ATV'de!

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Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu özlenen dizi yeniden ATV’de! Asiye, Ömer ve Emel’i neleri bekliyor?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi "Kardeşlerim" 3 Eylül'de izleyicisi ile buluşuyor.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu özlenen dizi yeniden ATV’de! Asiye, Ömer ve Emel’i neleri bekliyor?

3. sezonundan ilk tanıtımın yayınlandığı dizi büyük merak uyandırdı. Sımsıcak hikâyesi ile yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim'in yeni sezona ait 57. Bölüm tanıtımı Youtube trendler listesinde zirveye yükselerek birinci sıraya ulaştı.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu özlenen dizi yeniden ATV’de! Asiye, Ömer ve Emel’i neleri bekliyor?

ASİYE, ÖMER VE EMEL'İ NELERİ BEKLİYOR?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim'de zengin bir hayata kavuşan Asiye, Ömer ve Emel'i nelerin beklediği ve okulda yaşanacaklar şimdiden konuşulmaya başladı.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu özlenen dizi yeniden ATV’de! Asiye, Ömer ve Emel’i neleri bekliyor?

Kardeşler, Asiye'nin dediği gibi zengin yaşama gerçekten ait değiller mi? Bir yalanın içindeler mi?

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu özlenen dizi yeniden ATV’de! Asiye, Ömer ve Emel’i neleri bekliyor?

Fakirleşen ve herkesten kaçan Akif'i ise neler bekliyor?

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu özlenen dizi yeniden ATV’de! Asiye, Ömer ve Emel’i neleri bekliyor?

Tüm bu sorular ve çok daha fazlası 3 Eylül Cumartesi akşamı atv'de.

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