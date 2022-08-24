Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu özlenen dizi yeniden ATV'de! Asiye, Ömer ve Emel’i neleri bekliyor?
Kardeşlerim dizisi yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Özlenen dizi Kardeşlerim 3. yeni sezonuyla yeniden ATV'de. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi "Kardeşlerim" ne zaman başlıyor? İşte merakla beklenen o tarih...
24.08.2022 12:25 - Son Güncelleme: 24.08.2022 12:25
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi "Kardeşlerim" 3 Eylül'de izleyicisi ile buluşuyor.
3. sezonundan ilk tanıtımın yayınlandığı dizi büyük merak uyandırdı. Sımsıcak hikâyesi ile yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim'in yeni sezona ait 57. Bölüm tanıtımı Youtube trendler listesinde zirveye yükselerek birinci sıraya ulaştı.