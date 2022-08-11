Dilara Aksüyek gitti o geldi! Reyting rekorları kırdıracak isim belli oldu! Baba dizisinde bomba transfer!
Baba dizisi için ikinci sezon hazırlıkları başladı. Dilara Aksüyek'in kadrodan ayrılması ise dizinin hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştı. Dilara Aksyek'in yerine geçecek isim ise belli oldu. İşte konu hakkında merak edilenler...
11.08.2022 09:30 - Son Güncelleme: 11.08.2022 09:30
İlk sezonunda büyük bir ilgiyle izlenen Baba dizisi ikinci sezonun onaylanmasının ardından hazırlıklarını başlattı. Dizide ilk sezonda yer alan sevilen oyuncu Dilara Aksüyek'in ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu oldu. Üzücü vedanın ardından Aksüyek'in yerine gelecek olan isim sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte tüm detaylar...
Ay Yapım'ın yeni dizisi olan Baba, Show tv kanalında yayınlanmaya başladığı andan itibaren büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Oyuncu kadrosunda özellikle tanınan isimlerin olması Baba dizisinin öne çıkmasını sağlayan özellikleri arasında yer alıyordu.
Haluk Bilginer, Dilara Aksüyek, Tolga Sarıtaş'ın başrolde yer aldığı dizinin senaryosu da oldukça ilgi çekiciydi.