Dilara Aksüyek gitti o geldi! Reyting rekorları kırdıracak isim belli oldu! Baba dizisinde bomba transfer!

İlk sezonunda büyük bir ilgiyle izlenen Baba dizisi ikinci sezonun onaylanmasının ardından hazırlıklarını başlattı. Dizide ilk sezonda yer alan sevilen oyuncu Dilara Aksüyek'in ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu oldu. Üzücü vedanın ardından Aksüyek'in yerine gelecek olan isim sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte tüm detaylar...