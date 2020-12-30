SON DAKİKA: Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın deposunda ilk kez görüntülendi
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı satın aldığı Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısı Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na yerleştirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda 14 gün boyunca test edilecek aşılar bu süreçte depoda saklanacak. İlk seferde gelen 3 milyon doz aşı depoda ilk kez görüntülendi.
30.12.2020 17:15
- Son Güncelleme: 30.12.2020 17:15
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