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Haberler Galeri Güncel SON DAKİKA: Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın deposunda ilk kez görüntülendi

SON DAKİKA: Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın deposunda ilk kez görüntülendi

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı satın aldığı Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısı Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na yerleştirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda 14 gün boyunca test edilecek aşılar bu süreçte depoda saklanacak. İlk seferde gelen 3 milyon doz aşı depoda ilk kez görüntülendi.

30.12.2020 17:15 - Son Güncelleme: 30.12.2020 17:15
SON DAKİKA: Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın deposunda ilk kez görüntülendi

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi.

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SON DAKİKA: Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın deposunda ilk kez görüntülendi

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

SON DAKİKA: Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın deposunda ilk kez görüntülendi

Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

SON DAKİKA: Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın deposunda ilk kez görüntülendi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı.

SON DAKİKA: Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın deposunda ilk kez görüntülendi

14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak.

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