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Yaprak Dökümü'nün kahveci Ahmet'i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 11'i tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün 10 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Tutuklananlar arasında Yaprak Dökümü dizisindeki kahveci Ahmet rolüyle hafızalara kazanan Yusuf Atala da var.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 12:13 Güncelleme 15 Haziran 2024, 12:51
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun 1

Yalova merkezli 5 ilde 'Bedava tatil kazandınız' vaadi ile davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia edilen kişilerin şikayetleri üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun 2

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırma sonucu düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Yalova'nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 'devre mülk tatili' adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Yalova merkezli 5 ildeki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama

Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun 3

16 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 2'si savcılıkta serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan şirket yöneticilerinden O.K., Y.K.A, Ç.K., D.K., K.K., K.Ö., M.C. ile suç örgütüne üye olduğu ileri sürülen M.G.K., M.Ç.,N.T.B. ve A.S., 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma', 'Örgütün ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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