Yaprak Dökümü'nün kahveci Ahmet'i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun

1 Yalova merkezli 5 ilde 'Bedava tatil kazandınız' vaadi ile davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia edilen kişilerin şikayetleri üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde soruşturma başlatıldı.

2 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Yapılan araştırma sonucu düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Yalova'nın yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 'devre mülk tatili' adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Yalova merkezli 5 ildeki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama