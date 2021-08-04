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Haberler Güncel Manavgat yangınında 8'inci gün! İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri

Manavgat yangınında 8'inci gün! İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Alevler, ilçenin batısındaki Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkisinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ikinci yangın ise ilçenin güneybatısında Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzeybatıya gelme riski taşıyor. İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri.

04.08.2021 10:45 - Son Güncelleme: 04.08.2021 11:01
Manavgat yangınında 8’inci gün! İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri

4 ilçede 48 mahalleyi etkileyen yangını söndürmek için 6 bin 524 kişilik personel görev yapıyor. Yangından doğrudan etkilenen 670 kişiden 654'ü ise tedavileri hastanelerde yapılarak taburcu edildi.

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Manavgat yangınında 8’inci gün! İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16), Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Manavgat yangınında 8’inci gün! İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri

C.Y.'nin Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangını başlattığı tespit edildi.

Manavgat yangınında 8’inci gün! İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri

2 İLÇEDE 4 NOKTADA YANGIN SÜRÜYOR
Antalya'da 28 Temmuz'dan bugüne kadar 19 noktada yangın başladığı, 14'ünün kontrol altına alındı. Manavgat yangını ilçenin batısında Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkiinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İlçenin güneybatısında yangın, Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzey batıya gelme riski taşıyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla bölgedeki söndürme çalışmaları yeniden hızlandı.

Manavgat yangınında 8’inci gün! İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri

YILKI ATLARI TEHLİKEDE
Manavgat yangını dün ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya- Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerledi.