Manavgat yangınında 8'inci gün! İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri
Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Alevler, ilçenin batısındaki Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkisinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ikinci yangın ise ilçenin güneybatısında Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzeybatıya gelme riski taşıyor. İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16), Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.
C.Y.'nin Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangını başlattığı tespit edildi.
2 İLÇEDE 4 NOKTADA YANGIN SÜRÜYOR
Antalya'da 28 Temmuz'dan bugüne kadar 19 noktada yangın başladığı, 14'ünün kontrol altına alındı. Manavgat yangını ilçenin batısında Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkiinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İlçenin güneybatısında yangın, Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzey batıya gelme riski taşıyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla bölgedeki söndürme çalışmaları yeniden hızlandı.