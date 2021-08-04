Manavgat yangınında 8’inci gün! İşte bölgeden sıcak görüntüler ve son dakika gelişmeleri

2 İLÇEDE 4 NOKTADA YANGIN SÜRÜYOR

Antalya'da 28 Temmuz'dan bugüne kadar 19 noktada yangın başladığı, 14'ünün kontrol altına alındı. Manavgat yangını ilçenin batısında Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkiinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İlçenin güneybatısında yangın, Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzey batıya gelme riski taşıyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla bölgedeki söndürme çalışmaları yeniden hızlandı.

