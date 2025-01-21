Grand Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangın, ardında büyük bir trajedi bıraktı. Türkiye'yi yasa boğan olayda, 66 kişi hayatını kaybederken, sosyal medyada yapılan yardım çağrıları ve paylaşımlar büyük yankı uyandırdı. Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürerken, acı haberler birbiri ardına geliyor.
OYAK ÇİMENTO'DAN DUYURU
Oyak Çimento, Bolu Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan'ın, eşi ve kızının yangında hayatını kaybettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Çalışma arkadaşımıza ve ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
PROF. DR. ATAKAN YALÇIN'IN ACI KAYBI
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından akademisyen dostu Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın yangında hayatını kaybettiğini duyurdu. Atakan Yalçın, kızı ile birlikte yaşamını yitirirken, bilim dünyası önemli bir ismini kaybetti. Demirtaş, "Ahh Atakan ahh, seni çok seviyorum. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım," diyerek derin üzüntüsünü paylaştı.
FENERBAHÇE'NİN GENÇ SPORCUSU VE ANNESİ
Fenerbahçe Spor Kulübü, yangında genç sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Apak ailesinden gelen bu kayıp haberi, spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Fenerbahçe, yayımladığı mesajda, "Evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet, babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak'a başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.
NEDİM TÜRKMEN'İN AİLESİ
Yazar Nedim Türkmen ve ailesi de yangının kurbanları arasında yer aldı. Türkmen, eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata'nın yangında yaşamını yitirdiği açıklandı. Nedim Türkmen'in kızı Alya Türkmen'in sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı ise faciayı daha da içselleştirdi. Alya Türkmen paylaşımında, "Grand Kartal 9013 oda, piste bakan taraf. Ailemden haber yok, yangında mahsuruz. Acil yardım!" ifadelerini kullanarak yürek burkan bir yardım çağrısında bulunmuştu.
ESKİ AK PARTİ BOLU MİLLETVEKİLİNİN AİLESİNDEN KAYIPLAR
Yangında 13. katta konaklayan eski Ak Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner'in kızı, damadı ve torunlarının hayatını kaybettiği öğrenildi. Aile bireylerinin haber alınamayanlar arasında olduğu bilgisi acının boyutunu artırdı.
66 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, kayıplara dair bilgiler netleşiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye devam ediyor. Yangının nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.