Grand Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangın, ardında büyük bir trajedi bıraktı. Türkiye'yi yasa boğan olayda, 66 kişi hayatını kaybederken, sosyal medyada yapılan yardım çağrıları ve paylaşımlar büyük yankı uyandırdı. Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürerken, acı haberler birbiri ardına geliyor.

OYAK ÇİMENTO'DAN DUYURU Oyak Çimento, Bolu Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan'ın, eşi ve kızının yangında hayatını kaybettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Çalışma arkadaşımıza ve ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

PROF. DR. ATAKAN YALÇIN'IN ACI KAYBI Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından akademisyen dostu Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın yangında hayatını kaybettiğini duyurdu. Atakan Yalçın, kızı ile birlikte yaşamını yitirirken, bilim dünyası önemli bir ismini kaybetti. Demirtaş, "Ahh Atakan ahh, seni çok seviyorum. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım," diyerek derin üzüntüsünü paylaştı.

FENERBAHÇE'NİN GENÇ SPORCUSU VE ANNESİ Fenerbahçe Spor Kulübü, yangında genç sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Apak ailesinden gelen bu kayıp haberi, spor camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Fenerbahçe, yayımladığı mesajda, "Evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet, babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak'a başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.