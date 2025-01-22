Meteoroloji 22 Ocak Hava Durumu: Yeni hava dalgası geliyor! Kar ve sağanak haritaya yansıdı: İstanbul, Antalya...

Yeni Yağışlı Hava Dalgası Geliyor: Türkiye Hazır Olun! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıkladı. Ülkenin büyük bölümünü kapsayacak bu yağışlı hava özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak.

22 OCAK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU Marmara'da Sis ve Sağanak Etkisi Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 11°C'ye kadar düşerken, Çanakkale'nin güney ilçelerinde aralıklı sağanak yağışlar gözlemlenecek.

Ege'de Karla Karışık Yağmur Ege Bölgesi, genel olarak sağanak yağışlı bir hava ile karşılaşacak. Bölgenin iç kesimlerinde yüksek noktalar, karla karışık yağmur ve kar yağışına sahne olacak. İzmir ve Denizli'de sağanak yağışlar etkisini gösterirken, Afyonkarahisar'da sıcaklık 7°C'ye kadar düşecek ve yüksek kesimlerde kar görülecek.

Akdeniz'de Kuvvetli Yağışlar Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar kuvvetli şekilde kendini gösterecek. Özellikle Antalya'da yağışlar yerel olarak çok kuvvetli olacak. Hatay kıyılarında ise rüzgarın 40-70 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.