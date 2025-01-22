Meteoroloji 22 Ocak Hava Durumu: Yeni hava dalgası geliyor! Kar ve sağanak haritaya yansıdı: İstanbul, Antalya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken birçok bölgede yağış görülecek. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile bazı illerde yağışlar etkili olacak.
Antalya'da Kuvvetli Yağış Uyarısı
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülecek. Antalya çevresinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyarıldı.
Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, doğu bölgelerde ve Marmara'nın batısında kuzey yönlerden, diğer bölgelerde güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.
Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli arazilerinde çığ riski bulunuyor. Ayrıca, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerekiyor.
Hatay'da Fırtına Bekleniyor
Rüzgar, Hatay kıyılarında doğu yönünden fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Vatandaşların çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Yeni Yağışlı Hava Dalgası Geliyor: Türkiye Hazır Olun!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıkladı. Ülkenin büyük bölümünü kapsayacak bu yağışlı hava özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak.
22 OCAK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara'da Sis ve Sağanak Etkisi
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 11°C'ye kadar düşerken, Çanakkale'nin güney ilçelerinde aralıklı sağanak yağışlar gözlemlenecek.
Ege'de Karla Karışık Yağmur
Ege Bölgesi, genel olarak sağanak yağışlı bir hava ile karşılaşacak. Bölgenin iç kesimlerinde yüksek noktalar, karla karışık yağmur ve kar yağışına sahne olacak. İzmir ve Denizli'de sağanak yağışlar etkisini gösterirken, Afyonkarahisar'da sıcaklık 7°C'ye kadar düşecek ve yüksek kesimlerde kar görülecek.
Akdeniz'de Kuvvetli Yağışlar
Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar kuvvetli şekilde kendini gösterecek. Özellikle Antalya'da yağışlar yerel olarak çok kuvvetli olacak. Hatay kıyılarında ise rüzgarın 40-70 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
İç Anadolu ve Karadeniz'de Kış Sertleşiyor
İç Anadolu'da yağmurlu hava hâkim olacak, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Ankara'da sıcaklık 5°C'ye kadar düşerken, Konya ve Eskişehir'de yağmurla birlikte karla karışık yağmur bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde ise Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da Puslu Günler
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak buzlanma, don olayları ve çığ tehlikesi riski bulunuyor. Van, Erzurum ve Kars'ta sıcaklıklar sıfırın altına yaklaşacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur bekleniyor.