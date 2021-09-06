Yanan ormanlar ne olacak? Ağaçlandırma çalışması sonbaharda başlayacak

Karacabey, Anayasada yanan orman alanlarında nelerin yapılıp yapılmayacağının açıkça belirtildiğini söyledi. Antalya ve Muğla'da yanan ağaçların çıkarılması için çalışmalara başladıklarını kaydeden Karacabey, "Bir taraftan yangınları söndürürken bir taraftan da yanan alanların tespitini ve bu alanlarda yanan ağaçların çıkartılmasıyla ilgili hazırlıklara başladık.