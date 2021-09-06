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Yanan ormanlar ne olacak? Ağaçlandırma çalışması sonbaharda başlayacak

Yanan ormanlar ne olacak? Türkiye, geçtiğimiz ay Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'teki orman yangınlarıyla kahroldu. 10 günden fazla süren mücadelenin ardından alevler söndürülürken geride ise kül ve yanan ağaçlar kaldı. Aradan geçen sürede doğa kendini yenilemeye başladı ve ağaç köklerinden yeni filizler çıkmaya başladı. Peki yanan ormanlar ne olacak? Detaylar haberimizde...

06.09.2021 12:23 - Son Güncelleme: 06.09.2021 12:47
Yanan ormanlar ne olacak? Ağaçlandırma çalışması sonbaharda başlayacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 28 Temmuz'da çıkan ve günler sonra kontrol altına alınan Antalya ve Muğla yangınlarında zarar gören alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

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Yanan ormanlar ne olacak? Ağaçlandırma çalışması sonbaharda başlayacak

Karacabey, Anayasada yanan orman alanlarında nelerin yapılıp yapılmayacağının açıkça belirtildiğini söyledi. Antalya ve Muğla'da yanan ağaçların çıkarılması için çalışmalara başladıklarını kaydeden Karacabey, "Bir taraftan yangınları söndürürken bir taraftan da yanan alanların tespitini ve bu alanlarda yanan ağaçların çıkartılmasıyla ilgili hazırlıklara başladık.

Yanan ormanlar ne olacak? Ağaçlandırma çalışması sonbaharda başlayacak

Öncelikle yanan ağaçların sahadan çıkarılması gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken 'alt yapı tesisleri' dediğimiz yollar ve bununla ilgili çalışmalara hemen başladık. Şu anda Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve Aydın'da arkadaşlarımız yanan ağaçların sahadan çıkarılması işlemine başladılar.

Yanan ormanlar ne olacak? Ağaçlandırma çalışması sonbaharda başlayacak

Yanan ağaçların boşaltıldığı sahalarda 'arazi hazırlığı' dediğimiz sahada tohumların ekimine veya fidan dikimine uygun hale getirilme çalışmasına başladılar.

Yanan ormanlar ne olacak? Ağaçlandırma çalışması sonbaharda başlayacak

Bu yıl sonbaharda yağmurlar düşüp toprak fidan dikimine uygun hale geldiği andan itibaren de bu sahalarda fidan dikilecek yerlerde fidan dikimine, tohum atılacak alanlarda da bu çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

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