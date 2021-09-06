Yanan ormanlar ne olacak? Ağaçlandırma çalışması sonbaharda başlayacak
Yanan ormanlar ne olacak? Türkiye, geçtiğimiz ay Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'teki orman yangınlarıyla kahroldu. 10 günden fazla süren mücadelenin ardından alevler söndürülürken geride ise kül ve yanan ağaçlar kaldı. Aradan geçen sürede doğa kendini yenilemeye başladı ve ağaç köklerinden yeni filizler çıkmaya başladı. Peki yanan ormanlar ne olacak? Detaylar haberimizde...
06.09.2021 12:23
- Son Güncelleme: 06.09.2021 12:47
Karacabey, Anayasada yanan orman alanlarında nelerin yapılıp yapılmayacağının açıkça belirtildiğini söyledi. Antalya ve Muğla'da yanan ağaçların çıkarılması için çalışmalara başladıklarını kaydeden Karacabey, "Bir taraftan yangınları söndürürken bir taraftan da yanan alanların tespitini ve bu alanlarda yanan ağaçların çıkartılmasıyla ilgili hazırlıklara başladık.