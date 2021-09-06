Öğrenci devamlılığı zorunlu mu? Mazeret kapsamına neler girecek? Milli Eğitim Bakanı Özer’den son dakika açıklaması

Bugün 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen ders başı yapıyor. Güvenlik elemanından servis sürücüsüne, kantinciden temizlik görevlisine çok sayıda personelin de işlerinin başında olacağı düşünülürse 20 milyondan fazla kişi bugün okullarda olacak. Ancak bir yandan da pandemi devam ediyor. Okullarımızda pandemi dönemi öncesiyle bugün arasında ne farklar olacak, ne gibi tedbirler alındı, öğrenci, öğretmen ve veliler nasıl uygulamalarla karşılaşacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Hürriyet'e yanıtladı.