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Başkan Erdoğan'dan tahtaya dikkat çeken yazı! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılış töreninde Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarının ardından sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazdı.

06.09.2021 13:54 - Son Güncelleme: 06.09.2021 13:56
Başkan Erdoğan’dan tahtaya dikkat çeken yazı! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

Başkan Erdoğan yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bulunduğu Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları dolaştı.

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Başkan Erdoğan’dan tahtaya dikkat çeken yazı! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

Erdoğan girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazdı.

Başkan Erdoğan’dan tahtaya dikkat çeken yazı! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

KARARLILIK MESAJI
Başkan Erdoğan eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmasında ise yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan’dan tahtaya dikkat çeken yazı! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz ve izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız." dedi.

Başkan Erdoğan’dan tahtaya dikkat çeken yazı! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

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