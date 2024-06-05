Yağmur için tarih verildi! Herkes rahat bir nefes alsın! Bu illere sağanak geliyor

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SAĞANAK VE YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Haziran ayının ilk günlerinde Afrika sıcaklıklarını almaya başladık. Ayrıca bu sıcaklığın oluşmasında Arabistan'dan gelen Basra Alçak Basıncı'nın da etkisi çok büyük. Böylelikle hem nemli hem de ekstrem bir sıcak dalganın arasında kaldık. Bu sıcaklık tüm yurdu sardı" ifadelerini kullandı.