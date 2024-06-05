Yağmur için tarih verildi! Herkes rahat bir nefes alsın! Bu illere sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin hava durumu ciddi bir değişim sürecine giriyor. Özellikle sıcaklıkların gerileyeceği ve yağışların artacağı ön görülüyor. İşte yağmurlu havaların geleceği tarih...
Türkiye'nin hava durumu gündemde; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. İşte il il yağmur ve hava durumu uyarıları...
SAĞANAK VE YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Haziran ayının ilk günlerinde Afrika sıcaklıklarını almaya başladık. Ayrıca bu sıcaklığın oluşmasında Arabistan'dan gelen Basra Alçak Basıncı'nın da etkisi çok büyük. Böylelikle hem nemli hem de ekstrem bir sıcak dalganın arasında kaldık. Bu sıcaklık tüm yurdu sardı" ifadelerini kullandı.
"Ekstrem ısıya rağmen cuma akşam saatlerinden itibaren sıcaklık mevsim normallerine dönecek. Tahminlere göre 27-28 dereceleri göreceğiz. Bu da yurdun iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışa neden olacak gibi duruyor. Fakat kıyı bölgelerimizde yağış beklenmiyor" ifadelerini kullandı.