15 saat boyunca geri gelmeyecek! İstanbullulara ilçe ilçe uyarı! Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un belirli bölgelerinde su kesintisi uygulanacağı yönünde bir uyarıda bulundu. Bu uyarı, İstanbullular arasında merak ve endişe yarattı. Suların kesileceği ilçeler ve kesintinin ne zaman gerçekleşeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ
15 saatlik su kesintisinin ayrıntıları İSKİ tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. İşte 15 saatlik su kesintisinin ayrıntıları...
:🔶 6 Haziran perşembe günü yani yarın; Beşyüzevler Terfi Merkezinde yapılacak yenileme çalışmalarından dolayı sabah saat 09:00 ila 24:00 arası 15 saat süre ile aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir;