15 saat boyunca geri gelmeyecek! İstanbullulara ilçe ilçe uyarı! Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa...

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un belirli bölgelerinde su kesintisi uygulanacağı yönünde bir uyarıda bulundu. Bu uyarı, İstanbullular arasında merak ve endişe yarattı. Suların kesileceği ilçeler ve kesintinin ne zaman gerçekleşeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.