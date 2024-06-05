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15 saat boyunca geri gelmeyecek! İstanbullulara ilçe ilçe uyarı! Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un bazı bölgelerinde planlanan su kesintisiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Pek çok İstanbullunun merakla beklediği su kesintisi detayları netlik kazandı. İşte kesintiye dair önemli bilgiler..

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 18:38 Güncelleme 05 Haziran 2024, 18:38
15 saat boyunca geri gelmeyecek! İstanbullulara ilçe ilçe uyarı! Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa... 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un belirli bölgelerinde su kesintisi uygulanacağı yönünde bir uyarıda bulundu. Bu uyarı, İstanbullular arasında merak ve endişe yarattı. Suların kesileceği ilçeler ve kesintinin ne zaman gerçekleşeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

15 saat boyunca geri gelmeyecek! İstanbullulara ilçe ilçe uyarı! Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa... 2

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ

15 saatlik su kesintisinin ayrıntıları İSKİ tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. İşte 15 saatlik su kesintisinin ayrıntıları...

15 saat boyunca geri gelmeyecek! İstanbullulara ilçe ilçe uyarı! Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa... 3

:🔶 6 Haziran perşembe günü yani yarın; Beşyüzevler Terfi Merkezinde yapılacak yenileme çalışmalarından dolayı sabah saat 09:00 ila 24:00 arası 15 saat süre ile aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir;

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