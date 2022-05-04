Vücudundan 41 kurşun çıkmıştı! Kıbrıs'ta Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! Karanlık isim: Bahçeliler
KKTC'de ağır makineli silahlarla kanlı pusuda öldürülen kumarhane, otel ve casino işleriyle bilinen Halil Falyalı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halil Falyalı'nın koruması Türkistan Gülce'nin patronunun husumetlisi olarak bildiği, 'Sedat Peker, Ferdi Altuntaş ve Enver Bahçeciler' isimlerini soruşturma makamlarıyla paylaşması davanın seyrini değiştirdi. King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinin 19 Şubat 2016'da eş zamanlı kundaklanması olayının azmettiricisi olarak aranan Enver Bahçeciler 2016 yılında Türkiye'ye gelmişti. İşte davanın yeni detayları...
KKTC'de cinayete kurban giden Halil Falyalı'nın koruması Türkistan Gülce'nin ifadesi, Falyalı cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirdi. Gülce ifadesinde, 'Ağam' diye tabir ettiği Falyalı'nın husumetli olduğu 3 kişinin ismini Kıbrıs soruşturma birimleriyle paylaştı.
Bu isimler arasında en dikkat çekeni organize suç örgütü lideri Sedat Peker olurken, diğer iki isim ise Ferdi Altuntaş ve Enver Bahçeciler'di.
Altuntaş ve Bahçeciler'in Kıbırs'ta aynı hapishanede bulundukları soruşturma dosyasında yer alan bilgiler arasında yer alırken, Bahçeciler'in KKTC'de ne gibi eylemlerde bulunduğu gün yüzüne çıktı.
King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinin 19 Şubat 2016'da eş zamanlı kundaklanması olayının azmettiricisi olarak aranan Enver Bahçeciler 2016 yılında Türkiye'ye geldi. Kundaklanan galeri ve işyerlerinde meydana gelen maddi zarar ise yaklaşık 1 milyon pound (4 milyon lira). 5 yıl boyunca Türkiye'de ikamet eden Bahçeciler geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise Kıbrıs'a geri döndü.
Bahçeciler, Ercan Havalimanı'na iner inmez KKTC polisi tarafından gözaltına alınarak kundaklama eylemindeki rolü nedeniyle tutuklandı.