Vücudundan 41 kurşun çıkmıştı! Kıbrıs’ta Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! Karanlık isim: Bahçeliler

King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinin 19 Şubat 2016'da eş zamanlı kundaklanması olayının azmettiricisi olarak aranan Enver Bahçeciler 2016 yılında Türkiye'ye geldi. Kundaklanan galeri ve işyerlerinde meydana gelen maddi zarar ise yaklaşık 1 milyon pound (4 milyon lira). 5 yıl boyunca Türkiye'de ikamet eden Bahçeciler geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise Kıbrıs'a geri döndü.