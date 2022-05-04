Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olacak! Bu yıl sonunda tamamlanıyor! Süre 30 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tüneli projesini bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, "Seyahat süreleri de ağır tonajlı araçlarda 60 dakika, otomobillerde de 30 dakika kısalacak" diye konuştu.