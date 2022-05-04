Türkiye'de ve Avrupa'da ilk olacak! Bu yıl sonunda tamamlanıyor! Süre 30 dakikaya düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ile Avrupa'nın en uzun tüneli olacak olan Zigana Tüneli projesinin hızla sürdüğünü belirterek, "Bu yılın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Tünelin hizmete girmesiyle beraber mevcut yol 8 kilometre kısalacak. Süre olarak ise ağır tonajlı araçlar 60 dakika, otomobiller ise 30 dakika kazanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tüneli projesini bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, "Seyahat süreleri de ağır tonajlı araçlarda 60 dakika, otomobillerde de 30 dakika kısalacak" diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partililer ve vatandaşlar konuştu.
Bayramlaşma töreni öncesi bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta Rize-Artvin havalimanını Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile açacaklarını belirterek, "Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son yirmi yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.