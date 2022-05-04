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Türkiye'de ve Avrupa'da ilk olacak! Bu yıl sonunda tamamlanıyor! Süre 30 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ile Avrupa'nın en uzun tüneli olacak olan Zigana Tüneli projesinin hızla sürdüğünü belirterek, "Bu yılın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Tünelin hizmete girmesiyle beraber mevcut yol 8 kilometre kısalacak. Süre olarak ise ağır tonajlı araçlar 60 dakika, otomobiller ise 30 dakika kazanacak.

04.05.2022 16:35 - Son Güncelleme: 04.05.2022 16:38
Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olacak! Bu yıl sonunda tamamlanıyor! Süre 30 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tüneli projesini bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, "Seyahat süreleri de ağır tonajlı araçlarda 60 dakika, otomobillerde de 30 dakika kısalacak" diye konuştu.

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Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olacak! Bu yıl sonunda tamamlanıyor! Süre 30 dakikaya düşecek

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partililer ve vatandaşlar konuştu.

Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olacak! Bu yıl sonunda tamamlanıyor! Süre 30 dakikaya düşecek

Bayramlaşma töreni öncesi bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta Rize-Artvin havalimanını Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile açacaklarını belirterek, "Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son yirmi yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.

Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olacak! Bu yıl sonunda tamamlanıyor! Süre 30 dakikaya düşecek

Cumhurbaşkanı'mızın önderliğindeki hükümetlerimiz döneminde bölünmüş karayolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık.

Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olacak! Bu yıl sonunda tamamlanıyor! Süre 30 dakikaya düşecek

Tünellerimizi 50 kilometreden alıp, tam 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi 729 kilometreye çıkardık. Havayollarını halkın yolu yaptık. Havalimanlarımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 61'e çıkaracağız. Dünyanın 129 ülkesindeki, tam 337 noktaya uçuyoruz.

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