SİHA, İHA’dan sonra İKA! Türkiye’nin yeni gücü: HANÇER ve DİNÇER

HAÇER'in keşif ve gözetleme, çatışma bölgelerinde tehlikeli operasyonlarda öncü piyade olarak görev alma gibi özellikleri var. Türkiye'deki ve dünyadaki rakiplerine kıyasla ön ve arka bağımsız süspansiyon sistemine sahip olması ve 50 santime kadar ayarlanabilir karın altı yüksekliğine sahip olması her türlü arazi koşullarında çalışabilmesini sağlamaktadır. Bu da onu rakiplerinden ayıran özelliklerindendir" ifadelerini kullandı.