Hazırlanın geliyor... "Vortex İstanbul'u 5 atom bombası gücünde vuracak!" Kerem Ökten'den flaş uyarı! Geçen seneki kıyametin aynısı yaşanacak!
Kerem Ökten sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu. Kar yağışı için şubat ayını işaret eden Ökten, "Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir." dedi. O tarihte sakın dışarı çıkmayın!
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den gelen son dakika açıklaması büyük ilgi çekti. Sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul dahil o iller için son dakika uyarısı yapıldı. Vatandaşlar kar yağdı yağacak diye beklerken son dakika uyarısı geldi. Geçen sene yaşanan kışın ok daha kuvvetlisinin yolda olduğu belirtildi. İşte Kerem Ökten son dakika açıklaması...
İSTANBUL'U 5 ATOM GÜCÜNDE VURACAK
Sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulunan Kerem Ökten, kar felaketinin şiddetli şekilde geldiğini duyurdu. 'Vortex İstanbul'u 5 atom bombası gücünde vuracak' diyerek vatandaşları uyardı.
GEÇEN SENEDEN DAHA FENASI GELİYOR!
Ökten, "İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var. Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir. Yakında açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili hava durumu tahminlerini açıkladı.