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Haberler Güncel Hazırlanın geliyor... "Vortex İstanbul'u 5 atom bombası gücünde vuracak!" Kerem Ökten'den flaş uyarı! Geçen seneki kıyametin aynısı yaşanacak!

Hazırlanın geliyor... "Vortex İstanbul'u 5 atom bombası gücünde vuracak!" Kerem Ökten'den flaş uyarı! Geçen seneki kıyametin aynısı yaşanacak!

Kerem Ökten sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu. Kar yağışı için şubat ayını işaret eden Ökten, "Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir." dedi. O tarihte sakın dışarı çıkmayın!

takvim.com.tr
28.01.2023 12:35 - Son Güncelleme: 28.01.2023 12:35
Vortex İstanbul’u 5 atom bombası gücünde vuracak! Kerem Ökten’den flaş uyarı! Geçen seneki kıyametin aynısı yaşanacak! Hazırlanın geliyor...

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den gelen son dakika açıklaması büyük ilgi çekti. Sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul dahil o iller için son dakika uyarısı yapıldı. Vatandaşlar kar yağdı yağacak diye beklerken son dakika uyarısı geldi. Geçen sene yaşanan kışın ok daha kuvvetlisinin yolda olduğu belirtildi. İşte Kerem Ökten son dakika açıklaması...

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Vortex İstanbul’u 5 atom bombası gücünde vuracak! Kerem Ökten’den flaş uyarı! Geçen seneki kıyametin aynısı yaşanacak! Hazırlanın geliyor...

İSTANBUL'U 5 ATOM GÜCÜNDE VURACAK

Sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulunan Kerem Ökten, kar felaketinin şiddetli şekilde geldiğini duyurdu. 'Vortex İstanbul'u 5 atom bombası gücünde vuracak' diyerek vatandaşları uyardı.

Vortex İstanbul’u 5 atom bombası gücünde vuracak! Kerem Ökten’den flaş uyarı! Geçen seneki kıyametin aynısı yaşanacak! Hazırlanın geliyor...

GEÇEN SENEDEN DAHA FENASI GELİYOR!

Ökten, "İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var. Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir. Yakında açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

Vortex İstanbul’u 5 atom bombası gücünde vuracak! Kerem Ökten’den flaş uyarı! Geçen seneki kıyametin aynısı yaşanacak! Hazırlanın geliyor...

Ökten, sıcaklıkların hızla düşeceğini belirterek, "Kış başladı. Aşağıdaki İstanbul diyagramı. Tüm senaryolar İstanbul'a Soğuk ve yağışlı havaları müjdeliyor. Veri Amerika meteoroloji modelinden. Sıcaklıklar bugün hızla düşmeye devam edecek. Uzun sürecek soğuk ve yağışlı günler başlıyor." dedi.

Vortex İstanbul’u 5 atom bombası gücünde vuracak! Kerem Ökten’den flaş uyarı! Geçen seneki kıyametin aynısı yaşanacak! Hazırlanın geliyor...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili hava durumu tahminlerini açıkladı.

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