Hazırlanın geliyor... "Vortex İstanbul'u 5 atom bombası gücünde vuracak!" Kerem Ökten'den flaş uyarı! Geçen seneki kıyametin aynısı yaşanacak!

GEÇEN SENEDEN DAHA FENASI GELİYOR!

Ökten, "İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var. Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir. Yakında açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.