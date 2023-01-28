2 yıl çalışanlar başvurabilir! Almanya çalışacak işçi bulamıyor! ’Şans Kartı’ uygulamasıyla Türkiye’den istihdam! 2023 Mart ayında...

Almanya Şans Kartı uygulamasının detayları merak ediliyor. Yurt dışında çalışmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Almanya'da 2026 yılına kadar 240 bin kalifiye eleman ve 2035 yılına kadar da 7 milyon işçi açığı yaşanacağı açıklandı. Peki, Almanya şans kartı uygulaması şartları neler? Almanya Şans Kartı başvurusu ne zaman? İşte detaylar...