'VIP' organ çetesi yakayı ele verdi! Organ kaçakçılarına operasyonun detayları ortaya çıktı
Son dakika haberi... Yasadışı organ nakli yaptıran Ürdün, Suriye ve Filistin uyruklu 4 üyenin de olduğu 10 kişilik çete, kaldıkları otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Sosyal medyadan paylaştıkları 'VIP hizmet' sloganıyla böbrek vericilerini bulan çete üyeleri tutuklandı. Ameliyatların ise sahte belgelerle özel bir hastanede yapıldığı belirlendi. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Türk doktorlar "Hastayla verici hiç akrabaya benzemiyor. Diyalogları çok soğuk. Birbirlerine yabancı gibiler" yorumu yapınca, hastane yetkileri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak şüphelerini dile getirdi. İşte organ kaçakçılarına operasyondan çarpıcı detaylar.
09.12.2021 09:01
- Son Güncelleme: 09.12.2021 09:09
İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede, geçtiğimiz günlerde Filistinli bir hastaya böbrek nakli yapıldı. Nakil yaptıranlar yakın akraba gözüküyordu ancak Türk doktorlar "Hastayla verici hiç akrabaya benzemiyor.
Diyalogları çok soğuk. Birbirlerine yabancı gibiler" yorumu yapınca, hastane yetkileri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak şüphelerini dile getirdi. Ekipler de başlattıkları araştırmayla nakil için böbrek veren ve nakil yapılan kişilerin belgelerini incelemeye aldı.
BELGELER SAHTE ÇIKTI
Filistin Başkonsolosluğu'na akrabalık belgeleri soruldu. Başkonsolosluk adı geçen kişilere herhangi bir akrabalık belgesi verilmediğini bildirdi.