’VIP’ organ çetesi yakayı ele verdi! Organ kaçakçılarına operasyonun detayları ortaya çıktı

Diyalogları çok soğuk. Birbirlerine yabancı gibiler" yorumu yapınca, hastane yetkileri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak şüphelerini dile getirdi. Ekipler de başlattıkları araştırmayla nakil için böbrek veren ve nakil yapılan kişilerin belgelerini incelemeye aldı.