Seyircilere küfür edip mizah yapan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" isimli programına inceleme! RTÜK'ten Konuşanlar için karar
Belaltı mizahla küfürlü şakalar yapan Hasan Can Kaya'nın programı 'Konuşanlar' bir süredir büyük bir tepki çekiyordu. 'Bize fantezini anlat! Sı*çış hikayeniz var mı?' gibi sorularla seyircilerden ahlaksız hikayelerin anlatıldığı, küfürlü, belaltı toplum ahlakını bozan şakaların yapıldığı Konuşanlar programıyla ilgili harekete geçildi. RTÜK programla ilgili inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği "Konuşanlar" isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.
08.12.2021 22:54
- Son Güncelleme: 08.12.2021 23:11
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle hareke geçti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Konuşanlar yayından kaldırılacak mı?
Şahin açıklamasında, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği "Konuşanlar" isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz.
Belaltı mizahla küfürlü şakalar yapan Hasan Can Kaya'nın seyirciyle girdiği +18 diyaloglara gazeteci Nihat Genç sert tepki gösterdi.