Emine Erdoğan'dan Litvanya Ulusal Sanat Müzesi ziyareti! Lider eşleriyle bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesini ziyaret etti. Öte yandan program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.
11.07.2023 17:49 - Son Güncelleme: 11.07.2023 17:49
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, düzenlenen program kapsamında lider eşleriyle müzeyi gezdi.
Emine Erdoğan'ın katıldığı müze ziyaretinde, Litvanya Cumhurbaşkanının eşi Diana Nausediene ve NATO Genel Sekreterinin Eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.
"Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine" işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, Litvanya Ulusal Sanat Müzesi Genel Direktörü Arunas Gelunas tarafından sunum yapıldı.