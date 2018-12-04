Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğan'a jest

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Venezuelalı askerler, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

4 Aralık 2018 Salı, 00:48:37 Güncelleme: 01:11:57
Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğana jest

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı.

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Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğana jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, atlı birlik eşliğinde törenin gerçekleştirileceği Miraflores Sarayı'na gelişlerinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores tarafından karşılandı.

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Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğana jest

Erdoğan ve Maduro'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı ve top atışı yapıldı. Tören kıtasındaki askerler bu sırada iki ülke marşlarını söyledi.

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Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğana jest

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Maduro, Türk ve Venezuela bayrakları taşıyan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi. Bu sırada gençlerden oluşan orkestra "Katibim" türküsünü icra etti.

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Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğana jest

Erdoğan ve Maduro, heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

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