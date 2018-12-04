Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğana jest

Erdoğan ve Maduro'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı ve top atışı yapıldı. Tören kıtasındaki askerler bu sırada iki ülke marşlarını söyledi.

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