Başkan Erdoğan Venezuelada: Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz

Başkan Erdoğan Venezuela'da: Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz

Venezuela'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'na çelenk bıraktıktan sonra Türkiye-Venezuela İş Forumu'nda konuştu. "Ülkelerimiz adına tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz." diyen Erdoğan, "İki ülke olarak bu aşamaya gelene kadar pek çok badireler atlattık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İslam düşmanlığının arttığı bir dönemde sayın başkanın örnek tavrının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Venezuela'nın güçlü dayanışması bazı çevreleri rahatsız ediyor." dedi.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 21:42:47 Güncelleme: 21:45:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





