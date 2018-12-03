Başkan Erdoğan Venezuelada: Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz

Başkan Erdoğan Venezuela'da: Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz
Venezuela'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'na çelenk bıraktıktan sonra Türkiye-Venezuela İş Forumu'nda konuştu. "Ülkelerimiz adına tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz." diyen Erdoğan, "İki ülke olarak bu aşamaya gelene kadar pek çok badireler atlattık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İslam düşmanlığının arttığı bir dönemde sayın başkanın örnek tavrının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Venezuela'nın güçlü dayanışması bazı çevreleri rahatsız ediyor." dedi.
Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, başkent Caracas'taki temaslarına başladı.Bu doğrultuda ilk olarak Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret eden Erdoğan, burada Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt önünde ellerindeki Türk ve Venezuela bayraklarıyla kendisini bekleyen çocukları selamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.