Başkan Erdoğan Venezuela'da: Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz

Venezuela'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'na çelenk bıraktıktan sonra Türkiye-Venezuela İş Forumu'nda konuştu. "Ülkelerimiz adına tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz." diyen Erdoğan, "İki ülke olarak bu aşamaya gelene kadar pek çok badireler atlattık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "İslam düşmanlığının arttığı bir dönemde sayın başkanın örnek tavrının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Venezuela'nın güçlü dayanışması bazı çevreleri rahatsız ediyor." dedi.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 21:42:47 Güncelleme: 21:45:05
Başkan Erdoğan Venezuelada: Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz

Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, başkent Caracas'taki temaslarına başladı.Bu doğrultuda ilk olarak Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret eden Erdoğan, burada Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt önünde ellerindeki Türk ve Venezuela bayraklarıyla kendisini bekleyen çocukları selamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan Venezuelada: Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz

Anıt mezarın bulunduğu binaya geçen Erdoğan, Venezuela Senfoni Orkestrası tarafından iki ülke milli marşlarının icrası sonrasında anıt mezara çelenk bıraktı.

Anıt hakkında yetkililerden bilgi alan ve şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterine şunları yazdı:

Başkan Erdoğan Venezuelada: Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz

"Türkiye'den Venezuela'ya Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştiriyor olmanın büyük onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Latin Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin sembolü Venezuela halkının efsanevi lideri Simon Bolivar'ı anıt mezarının başında saygıyla yad ediyorum.

Başkan Erdoğan Venezuelada: Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Erdoğan daha sonra ise Türkiye-Venezuela İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

5 Ağustos'ta meydana gelen elim hadise, Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırıdır.

Başkan Erdoğan Venezuelada: Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz

Venezuela'nın mazlum ve mağdurla sergilediği güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin farkındayım.

Ülkelerimiz adına tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz.

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