Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğan'a jest 03 Aralık 2018, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Venezuelalı askerler, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.