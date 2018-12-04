Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğan'a jest

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Venezuelalı askerler, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.
Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğan'a jest03 Aralık 2018, Pazartesi
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