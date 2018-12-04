Haberler Web TV Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğan'a jest

Venezuelalı askerlerden Başkan Erdoğan'a jest

03 Aralık 2018, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Venezuelalı askerler, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları