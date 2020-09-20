Okullarda yeni dönem başlıyor! İşte madde madde alınan tedbirler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde, okullarda maske kullanılması, hijyen ile fiziksel mesafeye dikkat edilmesi, çocukları okula 65 yaş üstü olan ve kronik hastalığı bulunanların alıp bırakmaması, çocukların sınıflarda belirlenen oturma düzenine göre hep aynı yerde eğitim alması ve Kovid-19 belirtisi olması halinde okula gelinmemesi gerektiği belirtildi.

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