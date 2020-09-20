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Okullarda yeni dönem başlıyor! İşte madde madde alınan tedbirler

Kovid-19 salgınında virüsün yayılma riski bulunan yerler arasında yer alan okullarda öğrenci, öğretmen ve diğer personelin maske-fiziksel mesafe ve hijyen başta olmak üzere tedbirlere tam uyum sağlaması hayati önem taşıyor.

20.09.2020 14:12 - Son Güncelleme: 20.09.2020 14:12
Veliler dikkat! İşte madde madde okullarda alınan tedbirler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde, okullarda maske kullanılması, hijyen ile fiziksel mesafeye dikkat edilmesi, çocukları okula 65 yaş üstü olan ve kronik hastalığı bulunanların alıp bırakmaması, çocukların sınıflarda belirlenen oturma düzenine göre hep aynı yerde eğitim alması ve Kovid-19 belirtisi olması halinde okula gelinmemesi gerektiği belirtildi.

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Veliler dikkat! İşte madde madde okullarda alınan tedbirler

Dünya genelinde bir yandan yeni vaka sayıları artış gösterirken diğer yandan ise kısmı olarak okulların açılmaya başlamasıyla birlikte, olası virüs yayılımın önlenebilmesi için sıkı tedbirler hayata geçiriliyor.

Veliler dikkat! İşte madde madde okullarda alınan tedbirler

Çeşitli ülkelerde okulların açılmasının ardından Türkiye'de de yarından itibaren okula başlayacak birinci sınıflarla birlikte yüz yüze eğitimde yeni bir döneme giriliyor. Okullarda salgında sağlığın korunması için tedbirlere uyulması hayati önem taşıyor.

Veliler dikkat! İşte madde madde okullarda alınan tedbirler

Fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyenin temel olduğu tedbirler zincirine, hastalıktan korunmaya ve virüsün yayılmasına engel olunması için dikkat edilmesi gerekiyor..

Veliler dikkat! İşte madde madde okullarda alınan tedbirler

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana güncellenerek yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan "Kovid-19 kapsamında okullarda alınması gereken önlemler" kapsamında, tedbirlere ilişkin sürecin evde başlayacağı ve okulun ardından yine evde tamamlanacağı vurgulanıyor.

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