Okullarda yeni dönem başlıyor! İşte madde madde alınan tedbirler
Kovid-19 salgınında virüsün yayılma riski bulunan yerler arasında yer alan okullarda öğrenci, öğretmen ve diğer personelin maske-fiziksel mesafe ve hijyen başta olmak üzere tedbirlere tam uyum sağlaması hayati önem taşıyor.
20.09.2020 14:12
- Son Güncelleme: 20.09.2020 14:12
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde, okullarda maske kullanılması, hijyen ile fiziksel mesafeye dikkat edilmesi, çocukları okula 65 yaş üstü olan ve kronik hastalığı bulunanların alıp bırakmaması, çocukların sınıflarda belirlenen oturma düzenine göre hep aynı yerde eğitim alması ve Kovid-19 belirtisi olması halinde okula gelinmemesi gerektiği belirtildi.
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Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana güncellenerek yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan "Kovid-19 kapsamında okullarda alınması gereken önlemler" kapsamında, tedbirlere ilişkin sürecin evde başlayacağı ve okulun ardından yine evde tamamlanacağı vurgulanıyor.
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