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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Emine Erdoğan'dan Edirne'de müze ve cami ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop Edirne'de, Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile Dar-ül Hadis Camii'ni ziyaret etti. Sultan II. Bayezid Külliyesi İmareti'nin açılışı vesilesiyle Edirne'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz şifahaneler kurarak, hastalıklara şifa üzerinden yaklaşmış. Şifayı ilaçta olduğu kadar, doğada, yeme içmede, müzikte, yani yaşamın tam ortasında arar. Ve sağlığı, bir yaşam biçimi haline dönüştürmüştür." ifadelerini kullandı.

19.09.2020 23:43 - Son Güncelleme: 19.09.2020 23:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





