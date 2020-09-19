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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Emine Erdoğan'dan Edirne'de müze ve cami ziyareti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Emine Erdoğan'dan Edirne'de müze ve cami ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop Edirne'de, Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile Dar-ül Hadis Camii'ni ziyaret etti. Sultan II. Bayezid Külliyesi İmareti'nin açılışı vesilesiyle Edirne'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz şifahaneler kurarak, hastalıklara şifa üzerinden yaklaşmış. Şifayı ilaçta olduğu kadar, doğada, yeme içmede, müzikte, yani yaşamın tam ortasında arar. Ve sağlığı, bir yaşam biçimi haline dönüştürmüştür." ifadelerini kullandı.
19.09.2020 23:43
- Son Güncelleme: 19.09.2020 23:43
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Edirne'de Osmanlı darüşşifası ve Osmanlı imaretinin modellemelerle anlatıldığı müzeler ile "Türkiye'nin en çevreci camisi"ni ziyaret etti.
Mustafa Şentop ve eşi Sabriye Şentop ile Emine Erdoğan'ı, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu karşıladı.
TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Tunca Nehri kenarındaki Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde yer alan Osmanlı'nın 15. yüzyılda akıl hastalarını su, müzik sesi, koku ile tedavi ettiği, devrin tıp yöntemlerinin anlatıldığı Sağlık Müzesi'ni Rektör Tabakoğlu'nun mihmandarlığında gezdi.
Müzeyi çok beğendiğini ifade eden Emine Erdoğan külliyenin içerisinde yeni oluşturulan dönemin ihtiyaç sahiplerine yemek ikramlarında bulunulmasının canlandırıldığı İmaret Müzesi'ni de ziyaret etti. Müze bu ziyaretle de kapılarını açmış oldu.
"ECDAD ŞİFAYI YALNIZ İLAÇTA ARAMAMIŞ"
Emine Erdoğan, Sultan II. Bayezid Külliyesi İmareti'nin açılışı vesilesiyle Edirne'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.