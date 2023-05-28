Vefalı lider! Başkan Erdoğan 85 yaşındaki eski komşusu Binnaz Baloğlu’nu ziyaret edip hayır duasını aldı

KABAKTEPE VE BAYRAKTAR DA EŞLİK ETTİ

Başkan Erdoğan'a bu ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da eşlik etti.