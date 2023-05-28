Vefalı lider! Başkan Erdoğan 85 yaşındaki eski komşusu Binnaz Baloğlu'nu ziyaret edip hayır duasını aldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti ve seçim öncesi hayır duasını aldı. Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Selçuk Bayraktar da eşlik etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
28.05.2023 01:20 - Son Güncelleme: 28.05.2023 01:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti.
Erdoğan "Buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ederim" diyen Binnaz teyzeye "Allah razı olsun" sözleriyle yanıt verdi.
KABAKTEPE VE BAYRAKTAR DA EŞLİK ETTİ
Başkan Erdoğan'a bu ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da eşlik etti.