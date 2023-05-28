Milyonlar sandığa koştu! 2. tur seçimlerine yoğun katılım

İKİNCİ TURDA EN ÇOK OY ALAN İKİ ADAY YARIŞIYOR

Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 ve Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 almasıyla hiçbir adayın yüzde 50+1 çoğunluğu sağlanamaması sonucu seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci turda ise en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı. Oy pusulasında sadece iki adayın ismi ve forografları yer aldı.