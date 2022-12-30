Ve netleşti! SÖZLEŞMELİYE KADRO meclise sunuldu mu? 30 Aralık 2022 sözleşmeliye kadro ÇIKIŞ TARİHİ, şartları, kapsamı...
Sözleşmeliye kadro son dakika araştırmaları devam ediyor. Birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde Bakan Bilgin açıklamalarda bulundu. EYT ve diğer gündem maddelerine yönelik değerlendirmeler yapan Bilgin, "Düzenleme bugün Meclis'e intikal etti." dedi. İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT Düzenlemesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Konuyla ilgili Bakan Bilgin, "3600'le uğraştık, bitirdik. Onu çözdük. Kamu çalışanları emeklilerine nefes aldıran bir çalışma oldu.
BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI
Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.
Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.