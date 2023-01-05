Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, İŞ, Garanti, Vakıfbank, Finansbank... Ocak 2023 zamlı maaş promosyonu ÖDEME TABLOSU
Ocak zammı sonrasında emeklilerin promosyon ödemelerinde son durum merak edilip araştırılıyor. 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar ve yeni başvuruda bulunacaklar banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı. Ocak ayıyla birlikte bankalar tarafından yeni kampanyalar gelmeye başladı. Peki, en yüksek ödeme veren banka hangisi?
05.01.2023 11:02 - Son Güncelleme: 05.01.2023 11:02
Ocak ayının gelmesiyle beraber emekli promosyon ödemeleri hakkında yeni güncellemeler merak edildi. Bankalar emekli maaşlarının belli olmasının ardından kampanyalarda yenilemeye gidiyor. Bu kapsamda bazı bankalardan ilk atak geldi. 1-31 Ocak tarihine kadar geçerli kampanyalar duyuruldu. Peki, Ocak 2023'te hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödeme tablosu!
EYT düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte bankalar emekliler için promosyon hazırlığına başladı. Halihazırda banka promosyonları 3 bin TL ile 7.500 TL arasında değişiyor.