Emekliye 12 bin TL ödeme! Ziraat, Halkbank, İŞ, Garanti, Vakıfbank, Finansbank... Ocak 2023 zamlı maaş promosyonu ÖDEME TABLOSU

Ocak ayının gelmesiyle beraber emekli promosyon ödemeleri hakkında yeni güncellemeler merak edildi. Bankalar emekli maaşlarının belli olmasının ardından kampanyalarda yenilemeye gidiyor. Bu kapsamda bazı bankalardan ilk atak geldi. 1-31 Ocak tarihine kadar geçerli kampanyalar duyuruldu. Peki, Ocak 2023'te hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte banka banka güncel promosyon ödeme tablosu!