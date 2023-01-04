EYT, SSK, Bağ-Kur OCAK ZAMLI MAAŞLAR || 2023 kıdem tazminatı tavanı + refah payı + 10 bin TL promosyon | O kişilere toplam 35 bin TL yatacak...

2023 kıdem tazminatı tavanı hakkında detaylar merak ediliyor. 3 Ocak TUİK enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavanı ve refah payı hakkında araştırmalar hızlandı. Milyonlarca EYT'li kıdem tazminatı hesaplamak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2023 en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Refah payı ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...