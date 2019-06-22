LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise tercihleri ne zaman başlayacak?

Liseye geçiş yapabilmek için uzun zamandır sınava hazırlanan öğrenciler, 1 Haziran'da sınavda ter döktü. MEB trafından yapılan açıklamada, LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacak bildirildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2019 LGS sınavı ile ilgili tüm detaylar...