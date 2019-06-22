LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin ardından öğrenciler liseye geçecek olmanın sevinci içinde. İstediği liseye tercih yapmak isteyen öğrenciler önce sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 lise tercihleri ne zaman başlayacak?
22.06.2019 10:11
- Son Güncelleme: 22.06.2019 10:11
Liseye geçiş yapabilmek için uzun zamandır sınava hazırlanan öğrenciler, 1 Haziran'da sınavda ter döktü. MEB trafından yapılan açıklamada, LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacak bildirildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2019 LGS sınavı ile ilgili tüm detaylar...
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