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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin ardından öğrenciler liseye geçecek olmanın sevinci içinde. İstediği liseye tercih yapmak isteyen öğrenciler önce sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 lise tercihleri ne zaman başlayacak?

22.06.2019 10:11 - Son Güncelleme: 22.06.2019 10:11
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise tercihleri ne zaman başlayacak?

Liseye geçiş yapabilmek için uzun zamandır sınava hazırlanan öğrenciler, 1 Haziran'da sınavda ter döktü. MEB trafından yapılan açıklamada, LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacak bildirildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2019 LGS sınavı ile ilgili tüm detaylar...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 LGS sonuçlaır 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak kılavuzda yer alan bilgilere göre yapılacak. Tercih dönemi takvimi ise bu kılavuz ile birlikte belli olacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

İşte LGS'nin şartları:

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