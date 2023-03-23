Ve açıklandı! Hangi bakan hangi ilden aday olacak? 2023 ŞEHİR ŞEHİR MİLLETVEKİLİ sayısı ve listesi! Hangi bakanlar milletvekili adayı olacak?

VATANDAŞA SORULACAK!

6 binden fazla aday AK Parti'den Meclise girmek için gerekli başvuruları gerçekleştirdi. 25 Mart 2023 tarihinde ise 81 ilde temayül yoklaması gerçekleşecek. Vatandaşlara kendi illerinde hangi vekili görmek istiyorsa bu duruma bağlı olarak aday sayısı değişiklik gösterecek. Bazı illerden 10 aday çıkarken bazılarından daha az aday gösterilecek. Oluşan listeler ise alt komisyona gidecek.