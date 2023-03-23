Kahramanmaraş depreminin ardından AFAD’tan korkutan uyarı! Orhan Tatar: 80 fay hattının eli kulağında

HARİTA TEHLİKEYİ VERMEZ

Binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan iki büyük depremin ardından pek çok kişi evinin altından fay geçip geçmediğini merak ediyor.

Son günlerde birçok mecrada AFAD'ın 2018'de hazırladığı "Türkiye Deprem Tehlike Haritası'ndan hangi konutun altından hangi fayın geçtiğine bakılabildiği" iddiasına uzmanlar katılmıyor.

'HARİTADAN ANLAŞILAMAZ'

Deprem Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, bu haritada Türkiye'nin tamamının kaya zemin olarak kabul edildiğine işaret ederem, "Söz konusu harita parsel yani binaların zemin koşullarını kapsamadığından, büyük mühendislik yapılarının tasarımında dikkate alınması son derece sakıncalıdır" dedi. Belediyeler ve vatandaşların Deprem Tehlike Haritası'na göre inşaat işlerine giriştiğini söyleyen Demirtaş, "Deprem Tehlike Haritası'nda evinizin altından fay geçip geçmediğini sorgulayamazsınız. Harita 1/2 milyon ölçekli olduğundan 1 cm eşittir 20 km'dir. Dahası yerel zemin koşulları içermeyen bir haritadan parsel bazında ivme değerleri anlaşılamaz. Örneğin haritada Aksaray kenti için ivme 0.1 G gibi çok düşük bir değer veriliyor. Ancak bölgede 200 km uzunluğunda Tuz Gölü fayı var. Her ne kadar deprem tekrarlanma aralığı 10 bin yıllık süreçler olsa da 6.5'lik bir deprem bile 0.5 G güç üretecektir" dedi.