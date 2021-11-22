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Van Gölü can çekişiyor! Kuraklık nedeniyle kara parçaları ortaya çıktı

Van Gölü canavarı; hikayelere, efsanelere, masallara konu oluyor. Ancak Van Gölü'ndeki asıl canavar herkesin gözünün önünde. Bu günlerde asıl Van Gölü canavarı: kuraklık. Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle Van Gölü'nde yaşanan çekilme, havzadaki canlı popülasyonunu ve ekolojik yaşam alanlarını da olumsuz etkilemeye başladı. Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma, bölgedeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının yanı sıra Van Gölü'nün seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına yol açtı. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmesiyle Edremit, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki kıyılarda eski iskele, kale ve tarihi kalıntılar ile mikrobiyalitler ortaya çıktı. İşte Van Gölü'nden kahreden manzaralar...

AA
22.11.2021 11:52 - Son Güncelleme: 22.11.2021 12:09
Van Gölü can çekişiyor! Kuraklık nedeniyle kara parçaları ortaya çıktı

Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle Van Gölü'nde yaşanan çekilme, havzadaki canlı popülasyonunu ve ekolojik yaşam alanlarını da olumsuz etkilemeye başladı.

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Van Gölü can çekişiyor! Kuraklık nedeniyle kara parçaları ortaya çıktı

Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma, bölgedeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının yanı sıra Van Gölü'nün seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına yol açtı.

Van Gölü can çekişiyor! Kuraklık nedeniyle kara parçaları ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmesiyle Edremit, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki kıyılarda eski iskele, kale ve tarihi kalıntılar ile mikrobiyalitler ortaya çıktı.

Van Gölü can çekişiyor! Kuraklık nedeniyle kara parçaları ortaya çıktı

Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği gölde, farklı zamanlarda drone ile görüntülenen noktaların aynı açıdan çekilen yeni görüntüleri hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını ortaya koydu.

Daha önce su altında olan birçok bölge, yaşanan hızlı buharlaşma ve çekilmeden dolayı kara parçasına dönüştü.

Van Gölü can çekişiyor! Kuraklık nedeniyle kara parçaları ortaya çıktı

"GÖLDEKİ ÇEKİLME BELLİ DÖNEMLERDE ÜST DÜZEYDE GERÇEKLEŞİYOR"
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, bölgenin de tüm dünyada olduğu gibi küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

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