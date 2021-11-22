SON DAKİKA: Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonu başladı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada PKK'yı bitirmek için Bitlis'te Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başladığı ve 680 kişinin katıldığı belirtildi.
22.11.2021 13:08
- Son Güncelleme: 22.11.2021 13:10
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde "Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandama Teğmen Baki Koçak Operasyonu" başlatıldı.
680 PERSONEL KATILIYOR
Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (680) personel [(38) operasyonel tim] görev alıyor.