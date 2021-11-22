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Haberler Güncel SON DAKİKA: Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonu başladı

SON DAKİKA: Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonu başladı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada PKK'yı bitirmek için Bitlis'te Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başladığı ve 680 kişinin katıldığı belirtildi.

22.11.2021 13:08 - Son Güncelleme: 22.11.2021 13:10
SON DAKİKA: Bitlis Sarpkayalar’da Eren Kış-7 operasyonu başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde "Eren Kış-7 (Sarpkaya) Şehit Jandama Teğmen Baki Koçak Operasyonu" başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Bitlis Sarpkayalar’da Eren Kış-7 operasyonu başladı

680 PERSONEL KATILIYOR
Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (680) personel [(38) operasyonel tim] görev alıyor.

SON DAKİKA: Bitlis Sarpkayalar’da Eren Kış-7 operasyonu başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

SON DAKİKA: Bitlis Sarpkayalar’da Eren Kış-7 operasyonu başladı
SON DAKİKA: Bitlis Sarpkayalar’da Eren Kış-7 operasyonu başladı
SON DAKİKA