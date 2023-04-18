Vatandaş TCG Anadolu'ya akın etti! Yarım günde 9 bine yakın ziyaretçi! Maket diyen 7'li koalisyonu kıskandıracak ilgi
Son dakika haberleri... Dünya'nın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu vatandaşın ziyaretine açıldı. TCG Anadolu'yu yarım günde 9 bine yakın kişi ziyaret etti. Yerli ve milli gurura gösterilen yoğun ilgi TCG Anadolu ve Savunma Sanayii'nin birçok yerli silahına "maket" diyen 7'li koalisyonu kıskandıracak cinsten. Yakından görmek isteyen vatandaşlar TCG Anadolu'ya girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye her gün yeni bir yerli gurura imza atıyor.
Togg'un yollara inmesiyle birlikte savunma sanayiide de yeni adımlar atıldı.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'da sona gelindi.
Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu vatandaşların da merakları arasında.
Bunun üzerine askeri gemi vatandaşların ziyaretine açıldı.
Gemiye sırayla alınan vatandaşlara görevliler tarafından bilgi verilerek gezdirildi.
YARIM GÜNDE 8 BİN 720 KİŞİ ZİYARET ETTİ
Saat 13.00 itibarıyla başlayan ziyaretler 18.00'de sona erdi. TCG Anadolu ilk günde 8 bin 720 kişi tarafından ziyaret edildi.
23 NİSAN TARİHİNE KADAR AÇIK
TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih'te bulunan limanda 23 Nisan saat 18.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.