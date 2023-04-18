Vatandaş TCG Anadolu’ya akın etti! Yarım günde 9 bine yakın ziyaretçi! Maket diyen 7’li koalisyonu kıskandıracak ilgi

23 NİSAN TARİHİNE KADAR AÇIK

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih'te bulunan limanda 23 Nisan saat 18.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.