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Haberler Güncel Vatandaş TCG Anadolu'ya akın etti! Yarım günde 9 bine yakın ziyaretçi! Maket diyen 7'li koalisyonu kıskandıracak ilgi

Vatandaş TCG Anadolu'ya akın etti! Yarım günde 9 bine yakın ziyaretçi! Maket diyen 7'li koalisyonu kıskandıracak ilgi

Son dakika haberleri... Dünya'nın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu vatandaşın ziyaretine açıldı. TCG Anadolu'yu yarım günde 9 bine yakın kişi ziyaret etti. Yerli ve milli gurura gösterilen yoğun ilgi TCG Anadolu ve Savunma Sanayii'nin birçok yerli silahına "maket" diyen 7'li koalisyonu kıskandıracak cinsten. Yakından görmek isteyen vatandaşlar TCG Anadolu'ya girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

takvim.com.tr
18.04.2023 10:46 - Son Güncelleme: 18.04.2023 11:02
Vatandaş TCG Anadolu’ya akın etti! Yarım günde 9 bine yakın ziyaretçi! Maket diyen 7’li koalisyonu kıskandıracak ilgi

Türkiye her gün yeni bir yerli gurura imza atıyor.

Togg'un yollara inmesiyle birlikte savunma sanayiide de yeni adımlar atıldı.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'da sona gelindi.

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Vatandaş TCG Anadolu’ya akın etti! Yarım günde 9 bine yakın ziyaretçi! Maket diyen 7’li koalisyonu kıskandıracak ilgi

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu vatandaşların da merakları arasında.

Bunun üzerine askeri gemi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Vatandaş TCG Anadolu’ya akın etti! Yarım günde 9 bine yakın ziyaretçi! Maket diyen 7’li koalisyonu kıskandıracak ilgi

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşları ağırlıyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Geminin ziyarete açılacağı saati bekleyen vatandaşlar, askeri gemi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaş TCG Anadolu’ya akın etti! Yarım günde 9 bine yakın ziyaretçi! Maket diyen 7’li koalisyonu kıskandıracak ilgi

Gemiye sırayla alınan vatandaşlara görevliler tarafından bilgi verilerek gezdirildi.

YARIM GÜNDE 8 BİN 720 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Saat 13.00 itibarıyla başlayan ziyaretler 18.00'de sona erdi. TCG Anadolu ilk günde 8 bin 720 kişi tarafından ziyaret edildi.

Vatandaş TCG Anadolu’ya akın etti! Yarım günde 9 bine yakın ziyaretçi! Maket diyen 7’li koalisyonu kıskandıracak ilgi

23 NİSAN TARİHİNE KADAR AÇIK

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih'te bulunan limanda 23 Nisan saat 18.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

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