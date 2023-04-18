RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı! Ani sel, su baskını, yıldırım... | 18 Nisan 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı! Ani sel, su baskını, yıldırım... | 18 Nisan 2023 hava durumu

Bir güneşli bir bulutlu hava nedeniyle vatandaşlar plan yapmadan önce "hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre, çok sayıda ili kuvvetli yağış bekliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
18.04.2023 09:32 - Son Güncelleme: 18.04.2023 09:33
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı! Ani sel, su baskını, yıldırım... | 18 Nisan 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı! Ani sel, su baskını, yıldırım... | 18 Nisan 2023 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı! Ani sel, su baskını, yıldırım... | 18 Nisan 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne, Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı! Ani sel, su baskını, yıldırım... | 18 Nisan 2023 hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı! Ani sel, su baskını, yıldırım... | 18 Nisan 2023 hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

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