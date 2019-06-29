Var olmayan bir restoran nasıl Londra’nın en iyi restoranı oldu? Sosyal medya eliyle nasıl yalanlarla algı yürütülüyor?
Bir restoran düşünün, ziyaretçi değerlendirmeleriyle şehrin en iyi restoranı seçilsin, tüm bloggerlar, ünlüler rezervasyon yaptırmak için sıraya girsin ama o restoran asla var olmamış olsun. Kulağa şaşırtıcı hatta gerçek dışı geliyor olabilir ama tüm bunların hepsi gerçek. Londra'da olmayan restoranı için bir web sitesi kurdu ve olur olmadık malzemelerle yaptığı yemeklerin fotoğrafını çekti. En iyi restoran olabilmek için ise dostlarından 'olmayan' restoranı için pozitif yorumlar yapmasını istedi gerisi çorap söküğü gibi geldi! Bu yaşanan olayla ise sosyal medya eliyle yalanlarla nasıl algı yapıldığı görülüyor. Sosyal medyanın etkili algı silahlarından biri olduğu bir kez daha kanıtlandı. Sosyal medya üzerinden yayılan yalan haber ve bilgilerin gerçeğinden daha hızlı yayıldığı ve etkili olduğunun bir örneği... İşte "algının gerçeği nasıl yendiğini" en iyi anlatan sosyal deneylerden biri...
29.06.2019 01:54
- Son Güncelleme: 29.06.2019 02:05
En iyi restoran olabilmek için ise dostlarından 'olmayan' restoranı için pozitif yorumlar yapmasını istedi gerisi çorap söküğü gibi geldi! Bu yaşanan olayla ise sosyal medya eliyle yalanlarla nasıl algı yapıldığı görülüyor. İşte "algının gerçeği nasıl yendiğini" en iyi anlatan sosyal deneylerden biri...
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