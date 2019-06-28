LGS tercihleri ne zaman yapılıyor? 2019 Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri listesi

LGS tercihleri için geri sayım başladı. Liseye geçiş için sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. MEB, merakla beklenen tercih takvimini ve liselerin taban puanlarını yayınladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman? İşte liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri...