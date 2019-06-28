LGS tercihleri ne zaman yapılıyor? 2019 Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri listesi
LGS tercihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerinin yayınlanmasının ardından tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2019 LGS tercihleri ne zaman yapılyor? LGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte 2019 liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
LGS tercihleri için geri sayım başladı. Liseye geçiş için sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. MEB, merakla beklenen tercih takvimini ve liselerin taban puanlarını yayınladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman? İşte liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
LGS sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar.
8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.
2019 LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
İşte 2019 liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri: