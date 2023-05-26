Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor!

"Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde İçişleri Bakanlığı'na tevdi edilen sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyetini sağlama görevinin verdiği yetki ve 'hudut namustur' şiarıyla ülkemizin sınır güvenliğine yönelik yatırım ve faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. İran sınırının tamamında devam eden güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmalarının da ivedilikle sonuçlandırılmasıyla birlikte ülkemiz doğu sınırları fiziksel bir engel sistemiyle tahkim edilmiş, güçlendirilmiş olacaktır. Ülkemizin bütün sınırları caydırıcılığı yüksek, anında müdahaleye olanak verir altyapı sağlayan Sınır Fiziki Güvenlik sistemleriyle donatılmış olacaktır.