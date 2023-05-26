Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor!
Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılıp, Van'ın Çaldıran ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar olan İran hattındaki 560 kilometrelik sınıra modüler beton duvar örme çalışmaları devam ediyor. Van-İran sınır hattında planlanan 295 kilometrelik duvarın 96 kilometresi tamamlanırken, geri kalan kısmın bitirilmesi için de çalışmalar sürüyor.
26.05.2023 21:39 - Son Güncelleme: 26.05.2023 21:39
"Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde İçişleri Bakanlığı'na tevdi edilen sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyetini sağlama görevinin verdiği yetki ve 'hudut namustur' şiarıyla ülkemizin sınır güvenliğine yönelik yatırım ve faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. İran sınırının tamamında devam eden güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmalarının da ivedilikle sonuçlandırılmasıyla birlikte ülkemiz doğu sınırları fiziksel bir engel sistemiyle tahkim edilmiş, güçlendirilmiş olacaktır. Ülkemizin bütün sınırları caydırıcılığı yüksek, anında müdahaleye olanak verir altyapı sağlayan Sınır Fiziki Güvenlik sistemleriyle donatılmış olacaktır.