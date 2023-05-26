Vav TV İzle
Haberler Güncel Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor!

Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor!

Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde başlatılıp, Van'ın Çaldıran ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar olan İran hattındaki 560 kilometrelik sınıra modüler beton duvar örme çalışmaları devam ediyor. Van-İran sınır hattında planlanan 295 kilometrelik duvarın 96 kilometresi tamamlanırken, geri kalan kısmın bitirilmesi için de çalışmalar sürüyor.

26.05.2023 21:39 - Son Güncelleme: 26.05.2023 21:39
Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor!

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ederken, tedbirler de artırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor!

Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021'de, Van-İran sınır hattında bulunan 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda, Çaldıran ve Özalp ilçeleri sınırlarında bulunan 96 kilometrelik kısım tamamlandı.

Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor!

Geri kalan bölümde de yüksekliği çelik tellerle birlikte 5 metreyi, genişliği ise 2,87 metreyi bulan beton bariyerler döşeniyor. Beton bariyerler döşenirken, aynı güzergahta kaçak geçişlerin engellenmesi için hendekler de kazıldı.

Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor!

Jandarma, hudut birlikleri ve özel harekat polisleri de sınırda gerekli güvenlik önlemleri alıyor. Önlemlerle, son 3 yılda 155 bin 774 kaçak göçmenin geçişleri engellendi.

Van’ın İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor!

"Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde İçişleri Bakanlığı'na tevdi edilen sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyetini sağlama görevinin verdiği yetki ve 'hudut namustur' şiarıyla ülkemizin sınır güvenliğine yönelik yatırım ve faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. İran sınırının tamamında devam eden güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmalarının da ivedilikle sonuçlandırılmasıyla birlikte ülkemiz doğu sınırları fiziksel bir engel sistemiyle tahkim edilmiş, güçlendirilmiş olacaktır. Ülkemizin bütün sınırları caydırıcılığı yüksek, anında müdahaleye olanak verir altyapı sağlayan Sınır Fiziki Güvenlik sistemleriyle donatılmış olacaktır.

SON DAKİKA