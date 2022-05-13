Van'da metruk binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçakların yerleştirildiği, kullanılmayan binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
13.05.2022 17:31 - Son Güncelleme: 13.05.2022 17:31
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Bahçıvan Mahallesi'ndeki kullanılmayan, 5 katlı binanın 2'nci katına operasyon düzenledi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.