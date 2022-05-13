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Van'da metruk binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçakların yerleştirildiği, kullanılmayan binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

DHA
13.05.2022 17:31 - Son Güncelleme: 13.05.2022 17:31
Van’da metruk binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Bahçıvan Mahallesi'ndeki kullanılmayan, 5 katlı binanın 2'nci katına operasyon düzenledi.

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Van’da metruk binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı

Yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.

Van’da metruk binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı

Kaçak göçmenler, otobüsle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Van’da metruk binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Van’da metruk binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı
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