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FOX TV'nin bir yalanı daha çürütüldü! Gerçekler A Haber'de ortaya çıktı

Son günlerde özellikle tarım alanında algı operasyonları yapan FOX TV'nin bir haberi daha asılsız çıktı. Adana'da çiftçi Hasan Savaş ile röportaj yapan FOX TV, bölgedeki üreticinin hiçbir destek almadığını iddia etti. Gerçekler aynı alanda üretim yapan çiftçilerin A Haber'e ulaşmasıyla ortaya çıktı..

13.05.2022 11:16 - Son Güncelleme: 13.05.2022 11:16
FOX TV’nin bir yalanı daha çürütüldü! Gerçekler A Haber’de ortaya çıktı

FOX TV yalana devam ederken görüntüler ise her şeyi anlatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
FOX TV’nin bir yalanı daha çürütüldü! Gerçekler A Haber’de ortaya çıktı

Konu her zamanki gibi asılsız karalama haberler.

FOX TV’nin bir yalanı daha çürütüldü! Gerçekler A Haber’de ortaya çıktı

FOX TV Türkiye tarımını hedef alan algı operasyonlarını sürdürüyor.

FOX TV’nin bir yalanı daha çürütüldü! Gerçekler A Haber’de ortaya çıktı

Adana'da çiftçilik yapan Hasan Savaş, FOX TV'ye verdiği demecinde devletin çiftçilere destek sağlamadığını öne sürdü.

FOX TV’nin bir yalanı daha çürütüldü! Gerçekler A Haber’de ortaya çıktı

Haberi izleyen bölgedeki çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı.

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