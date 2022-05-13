FOX TV'nin bir yalanı daha çürütüldü! Gerçekler A Haber'de ortaya çıktı
Son günlerde özellikle tarım alanında algı operasyonları yapan FOX TV'nin bir haberi daha asılsız çıktı. Adana'da çiftçi Hasan Savaş ile röportaj yapan FOX TV, bölgedeki üreticinin hiçbir destek almadığını iddia etti. Gerçekler aynı alanda üretim yapan çiftçilerin A Haber'e ulaşmasıyla ortaya çıktı..
13.05.2022 11:16 - Son Güncelleme: 13.05.2022 11:16
Adana'da çiftçilik yapan Hasan Savaş, FOX TV'ye verdiği demecinde devletin çiftçilere destek sağlamadığını öne sürdü.