Başkan Erdoğan Bir Şiir Bir Hayat-Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'ni gezdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 'Bir Şiir Bir Hayat-Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'ni gezdi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zindan'dan Mehmed'e Mektup Şiiri'nin hat sanatıyla Osmanlıca yazıldığı tablo hediye edildi.
13.05.2022 22:17 - Son Güncelleme: 13.05.2022 22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat-Zindandan Mehmed'e Mektup" sergisi ve "Reis Bey" tiyatrosunun gösterimine katıldı.